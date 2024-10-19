23-летний защитник «Орландо» рассчитывает на зарплату $ 30 млн в год

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс ведёт переговоры с клубом о продлении контракта и намерен теперь получать заработную плату в размере не менее $ 30 млн в год. Об этом сообщает портал NBA Central на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Сегодня, 19 октября, в Филадельфии «Орландо Мэджик» сыграли на выезде с местной командой «Филадельфия Сиксерс» и одержали победу со счётом 114:99.

Саггс рассматривается в «Орландо Мэджик» как один из основных игроков команды наряду с Паоло Банкеро и Францем Вагнером. Также известный портал Yahoo Sports отметил Саггса в списках третьих игроков команд НБА в составе «Орландо».