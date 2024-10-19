Гилберт Аренас объяснил, почему выступления Бронни Джеймса нужно оценивать по-особому

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Гилберт Аренас настаивает, что нужно оценивать игру Бронни Джеймса, сына лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, не только по его результатам, но и по влиянию, которое он оказывает на развитие баскетбола.

«Все оценивают его игру в баскетбол, но никто не оценивает его как влиятельного человека. Знаете, иногда нужно смотреть на это немного по-другому. Он влиятельный человек, который играет в баскетбол», — сказал Аренас в выпуске своего подкаста Gil's Arena.

19 октября прошёл матч в рамках предсезонной подготовки НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 74:132. Бронни Джеймс провёл в нём на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков, сделав четыре подбора, три перехвата, одну результативную передачу и столько же блок-шотов.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».