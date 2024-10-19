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Видео: Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста

Видео: Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста
Лука Дончич
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» 25-летний словенский баскетболист Лука Дончич принял участие в мастер-классе для юных баскетболистов, которым продемонстрировал своё умение нейтрализовать бросок.

Следующий матч «Даллас Маверикс» состоится в ночь с 24 на 25 октября в Сан-Антонио (США), где они на выезде проведут предсезонный матч с «Сан-Антонио Спёрс».

С самого начала своей карьеры Дончич рассматривается рядом экспертов как один из наиболее талантливых игроков своего поколения в мире. Также он является чемпионом Европы 2017 года в составе сборной Словении и имеет многолетний контракт с известным брендом Air Jordan.

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