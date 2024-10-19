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Главный тренер «Самары» прокомментировал разгромную победу над «Астаной» в Единой лиге

Главный тренер «Самары» прокомментировал разгромную победу над «Астаной» в Единой лиге
Дражен Анзулович
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Астаной» в Единой лиге (91:57).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 57
Астана
Астана
Самара: Харрелл - 19, Попов - 17, Адамс - 14, Карданахишвили - 12, Брукс - 7, Голдырев - 7, Гудумак - 6, Пынько - 4, Чикарев - 3, Сопин - 2, М. Кулагин
Астана: Джонсон - 23, Утоми - 10, Походяев - 9, Смит - 5, Айткали - 4, Десятников - 2, Майдекин - 2, Оразбеков - 2, Щербак, Исаенко

«Поздравляю нашу команду с победой. Очень тяжело было организовать игру: у нас много травм. Сегодня заболел Михаил Кулагин, один из лучших наших игроков в первых матчах сезона. Не планировалось, что сыграет Антон Карданахишвили. Последнюю игру пропустил Ронни Харрэлл, перенёсший небольшую операцию в понедельник. И хочу сказать большое спасибо игрокам: они показали желание помочь команде — и они молодцы! Что касается самой игры, то первые две четверти было очень плохо: без достаточного желания, без достаточной скорости и нужного качества. Третья и четвёртая четверти были намного лучше. Мы показали отменную игру и добились в итоге хорошего результата», — сказал Анзулович во время послематчевой пресс-конференции.

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