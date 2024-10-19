Главный тренер «Самары» прокомментировал разгромную победу над «Астаной» в Единой лиге

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Астаной» в Единой лиге (91:57).

«Поздравляю нашу команду с победой. Очень тяжело было организовать игру: у нас много травм. Сегодня заболел Михаил Кулагин, один из лучших наших игроков в первых матчах сезона. Не планировалось, что сыграет Антон Карданахишвили. Последнюю игру пропустил Ронни Харрэлл, перенёсший небольшую операцию в понедельник. И хочу сказать большое спасибо игрокам: они показали желание помочь команде — и они молодцы! Что касается самой игры, то первые две четверти было очень плохо: без достаточного желания, без достаточной скорости и нужного качества. Третья и четвёртая четверти были намного лучше. Мы показали отменную игру и добились в итоге хорошего результата», — сказал Анзулович во время послематчевой пресс-конференции.