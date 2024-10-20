Калеб Агада установил новый рекорд сезона по набранным очкам в Единой лиге
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В субботу, 19 октября, в Саратове защитник местного «Автодора» Калеб Агада провёл очень продуктивный матч в рамках Единой лиги с БК «Енисей», набрав в этой игре 31 очко и сделав 10 подборов и три перехвата.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 52
Енисей
Красноярск
Автодор: Агада - 31, Халдеев - 10, Беслач - 7, Пранаускис - 5, Джонс - 4, Кулешов - 4, Сычков - 3, Фёдоров, Наумов, Петенев, Яковлев, Цыбиков
Енисей: Герасимов - 12, Сонько - 11, Долинин - 10, Одиноков - 7, Сандерс - 6, Балашов - 5, Перевалов - 1, Степанович, Ведищев, Шлегель, Загретдинов, Близнюк
Кроме того, Калеб установил новые рекорды сезона по очкам и по эффективности — 47 — и оформил второй дабл-дабл за пять матчей в Единой лиге. Ближайший по результативности с ним игрок в матче с «Енисеем» — центровой Дмитрий Халдеев, набравший всего 10 очков и совершивший пять подборов.
Саратовский «Автодор» одержал уверенную победу над «Енисеем» со счётом 64:52 (17:17, 17:9, 20:15, 10:11).
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