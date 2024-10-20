Калеб Агада установил новый рекорд сезона по набранным очкам в Единой лиге

В субботу, 19 октября, в Саратове защитник местного «Автодора» Калеб Агада провёл очень продуктивный матч в рамках Единой лиги с БК «Енисей», набрав в этой игре 31 очко и сделав 10 подборов и три перехвата.

Кроме того, Калеб установил новые рекорды сезона по очкам и по эффективности — 47 — и оформил второй дабл-дабл за пять матчей в Единой лиге. Ближайший по результативности с ним игрок в матче с «Енисеем» — центровой Дмитрий Халдеев, набравший всего 10 очков и совершивший пять подборов.

Саратовский «Автодор» одержал уверенную победу над «Енисеем» со счётом 64:52 (17:17, 17:9, 20:15, 10:11).