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Бронни Джеймс рассказал, какой совет он получил от Стефена Карри

Бронни Джеймс рассказал, какой совет он получил от Стефена Карри
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился, что ему сказал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл вчера, 19 октября.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy

«Он просто поддерживал со мной связь и в основном говорил, чтобы я оставался собой и играл в своём стиле. Также давал несколько советов по поведению в определённых ситуациях, но ничего слишком радикального», — рассказал Джеймс во время пресс-конференции.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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