Бронни Джеймс рассказал, какой совет он получил от Стефена Карри

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился, что ему сказал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл вчера, 19 октября.

«Он просто поддерживал со мной связь и в основном говорил, чтобы я оставался собой и играл в своём стиле. Также давал несколько советов по поведению в определённых ситуациях, но ничего слишком радикального», — рассказал Джеймс во время пресс-конференции.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».