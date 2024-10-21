«Уралмаш» — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Екатеринбурге между собой сыграют «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 17:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).
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