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16:00 Мск
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Гилберт Аренас рассказал, когда Виктор Вембаньяма выйдет на уровень Майкла Джордана

Гилберт Аренас рассказал, когда Виктор Вембаньяма выйдет на уровень Майкла Джордана
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма через несколько лет может выйти на уровень Майкла Джордана.

«В сезоне-2026/2027 всё внимание будет приковано к Вемби. Это будет год его блок-шотов, перехватов и подборов. У него будет сезон, сравнимый с тем, который был у Джордана в 1987-1988 годах», — сказал Аренас в рамках собственного подкаста.

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