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«Самара» — «Астана»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Самара» — «Астана»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 19 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Самара» и «Астана». Игра завершилась со счётом 91:57 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Ронни Харрелл, набравший 19 очков и собравший пять подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 57
Астана
Астана
Самара: Харрелл - 19, Попов - 17, Адамс - 14, Карданахишвили - 12, Брукс - 7, Голдырев - 7, Гудумак - 6, Пынько - 4, Чикарев - 3, Сопин - 2, М. Кулагин
Астана: Джонсон - 23, Утоми - 10, Походяев - 9, Смит - 5, Айткали - 4, Десятников - 2, Майдекин - 2, Оразбеков - 2, Щербак, Исаенко
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