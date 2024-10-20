«Самара» — «Астана»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 19 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Самара» и «Астана». Игра завершилась со счётом 91:57 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Ронни Харрелл, набравший 19 очков и собравший пять подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.