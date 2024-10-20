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«Автодор» — «Енисей»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Автодор» — «Енисей»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 19 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Автодор» и «Енисей». Игра завершилась со счётом 64:52 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал защитник Калеб Агада, набравший 31 очко и собравший 10 подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 52
Енисей
Красноярск
Автодор: Агада - 31, Халдеев - 10, Беслач - 7, Пранаускис - 5, Джонс - 4, Кулешов - 4, Сычков - 3, Фёдоров, Наумов, Петенев, Яковлев, Цыбиков
Енисей: Герасимов - 12, Сонько - 11, Долинин - 10, Одиноков - 7, Сандерс - 6, Балашов - 5, Перевалов - 1, Степанович, Ведищев, Шлегель, Загретдинов, Близнюк
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