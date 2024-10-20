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Стало известно будущее главного тренера сборной Сербии по баскетболу

Стало известно будущее главного тренера сборной Сербии по баскетболу
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Авторитетное издание Basket News сообщило, что 75-летний югославский и сербский бывший баскетболист, а также один из самых титулованных тренеров в Европе Светислав Пешич планирует продлить контракт с Федерацией баскетбола Сербии и остаться на посту в национальной команде.

«Пешич подпишет новый контракт в воскресенье, 20 октября, и останется главным тренером сборной Сербии до 2026 года», — говорится в инсайде издания.

Пешич выиграл два золота на чемпионатах Европы (1993 — с Германией, 2001 — с Югославией), золото чемпионата мира (2002 — с Сербией), титул чемпиона Евролиги (2003 — с «Барселоной»). В 2007 году вместе с клубом «Жирона» (Испания) завоевал Кубок вызова ФИБА. Член Зала славы ФИБА (2020).

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Сербия под руководством Пешича завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Германии.

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