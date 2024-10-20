20 октября состоятся очередные матчи в рамках Единой лиги ВТБ. Воскресенье порадует поклонников отечественного баскетбола тремя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Единая лига. Расписание матчей 20 октября:

14:00 мск — «Парма» — ЦСКА;

16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ;

18:30 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Парма Пермь Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).