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Единая лига: расписание матчей 20 октября

Единая лига: расписание матчей 20 октября
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20 октября состоятся очередные матчи в рамках Единой лиги ВТБ. Воскресенье порадует поклонников отечественного баскетбола тремя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Единая лига. Расписание матчей 20 октября:

14:00 мск — «Парма» — ЦСКА;

16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ;

18:30 мск — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
МБА-МАИ
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).

Единая лига. Календарь
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