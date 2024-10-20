Леброн Джеймс вошёл в топ-100 лучших геймеров в одной из онлайн-игр

39-летний звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вошёл в число 100 лучших игроков Madden 25.
Фото: Скриншот из социальных сетей Леброна
Леброн известен своей любовью к американскому футболу и серии видеоигр Madden. Его товарищ по команде «Лейкерс» Энтони Дэвис в прошлом упоминал, что Леброн входит в число 1000 лучших игроков мира в данной игре.
Джеймс готовится принять участие в своём 22-м сезоне в НБА. Предстоящий сезон-2024/2025, который начнётся в ночь на 23 октября, станет для Леброна уникальным. Он сыграет вместе со своим сыном Бронни, выбранном на драфте НБА — 2024 под 55-м номером.