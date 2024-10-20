«Голден Стэйт» проявляет интерес к шестикратному участнику Матча всех звёзд НБА

По словам Сэма Эмика и Энтони Слейтера из The Athletic, клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересованы в услугах шестикратного участника Матча всех звёзд Демара ДеРозана, представляющего «Сакраменто Кингз».

«Демар ДеРозан, который, по словам источников в лиге, изучал сценарии присоединения к «Филадельфии Сиксерс», «Майами Хит», «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в поисках подходящей для себя финансовой сделки, со временем всё больше полюбил идею работы в «Сакраменто», — приводит слова инсайдеров издание Blue Man Hoop.

Дерозан присоединился к «Сакраменто Кингз» по трёхлетнему контракту на сумму $ 73,9 млн, участвуя в обмене между тремя командами, в результате которого Харрисон Барнс из «Сакраменто» был отправлен в «Сан-Антонио Спёрс».