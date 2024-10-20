Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» проявляет интерес к шестикратному участнику Матча всех звёзд НБА

«Голден Стэйт» проявляет интерес к шестикратному участнику Матча всех звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

По словам Сэма Эмика и Энтони Слейтера из The Athletic, клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересованы в услугах шестикратного участника Матча всех звёзд Демара ДеРозана, представляющего «Сакраменто Кингз».

«Демар ДеРозан, который, по словам источников в лиге, изучал сценарии присоединения к «Филадельфии Сиксерс», «Майами Хит», «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в поисках подходящей для себя финансовой сделки, со временем всё больше полюбил идею работы в «Сакраменто», — приводит слова инсайдеров издание Blue Man Hoop.

Дерозан присоединился к «Сакраменто Кингз» по трёхлетнему контракту на сумму $ 73,9 млн, участвуя в обмене между тремя командами, в результате которого Харрисон Барнс из «Сакраменто» был отправлен в «Сан-Антонио Спёрс».

Материалы по теме
Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие
Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android