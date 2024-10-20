Мэджик Джонсон рассказал, в каком случае Бронни может закрепиться в составе «Лейкерс»

Легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, в каком случае Бронни Джеймс, выбранный под 55-м номером драфта 2024 года, может закрепиться в составе «озёрников».

«Я верю, что после тяжёлой работы в этом сезоне он определённо попадёт в ротацию «Лейкерс» и будет играть много времени», — приводит слова Джонсона издание Legion Hoops.

В последней предсезонной игре Бронни набрал 17 очков и поставил свой рекорд по очкам за матч в составе «Лейкерс», в то время как в первых пяти матчах предсезонного турнира он набрал суммарно восемь очков.