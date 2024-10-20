Стефен Карри обнялся с сыном Леброна Джеймса после предсезонного матча НБА

Звёздный игрок и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», после прошедшей последней предсезонной игры с «Лос-Анджелес Лейкерс» обнялся с новичком «озёрников» Бронни Джеймсом.

«Уорриорз» разгромили «Лейкерс» со счётом 132:74. Стефен не принимал участия в матче, а Бронни установил свой рекорд результативности за матч, набрав 17 очков. В предыдущих пяти играх на счету Джеймса-младшего суммарно было восемь очков.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.