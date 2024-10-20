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18:30 Мск
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Игрок НБА, не выступавший более 2 лет, считает, что некоторые не заслуживают места в лиге

Игрок НБА, не выступавший более 2 лет, считает, что некоторые не заслуживают места в лиге
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Чикаго Буллз», Лонзо Болл заявил, что некоторые игроки не заслуживают места в североамериканской лиге.

«В НБА есть игроки, которые не так хороши, как некоторые из тех, кто находится за пределами лиги. И я думаю, что многие люди в НБА подтвердят это. Есть много вещей, которые происходят не только с игроками. Политика/возможности/ситуация — здесь случается много дерьма.

Я не обязательно думаю, что 450 человек, или сколько бы их ни было в лиге, являются лучшими людьми в мире. Я не верю в это… Это связано с множеством вещей. много всяких «а что, если?» — приводит слова Болла издание Fadeaway World.

Лонзо был выбрал под первым номером драфта НБА в 2017 году клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошедшем предсезонном турнире Болл совершил своё первое возвращение на паркет после полученной травмы в январе 2022 года.

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