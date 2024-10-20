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Парма — ЦСКА — результат матча 20 октября

ЦСКА обыграл «Парму» в матче Единой лиги
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20 октября на пермском стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялась игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой встретились местная «Парма» и победитель прошлого сезона — ЦСКА. «Парма» уступила на родном стадионе со счётом 82:95 (21:22, 11:26, 23:21, 27:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 95
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Чебуркин, Фирсов, Захаров
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Лучшим в составе пермского клуба стал Алекс Хэмилтон, набравший 20 очков (реализовал три трёхочковых бросков при четырёх попытках), а также сделал три подбора и девять передач. 17 очков на свой счёт записал Александр Захаров, который также совершил пять подборов и отдал одну передачу.

В составе армейцев больше всех очков у Мело Тримбла — 17 (из них четыре попадания из-за трёхочковой дуги при шести попытках). У Тримбла также один подбор и семь передач.

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