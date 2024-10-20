Экс-игрок НБА объяснил, почему Дончич и Ирвинг — лучший бэккорт-дуэт в истории НБА

35-летний бывший игрок НБА Чендлер Парсонс объяснил, почему считает звёзд «Даллас Маверикс» Луку Дончича и Кайри Ирвинга лучшим бэккорт-дуэтом в истории североамериканской лиги.

Бэккорт — задняя линия команды, защитники (разыгрывающий и атакующий).

«Я думаю, что они лучшие, да. В прошлом году никто не ожидал, что они доберутся до финала. Я думаю, что это был огромный успех для этой команды. И теперь вы смотрите на этот динамичный дуэт, который привлекает столько внимания, и «Маверикс» совершают столько атакующих движений, играя с Лукой и Кайри…

Затем вы добавляете в этот список, возможно, величайшего стрелка всех времён [Клэя Томпсона], и они становятся глубже», — приводит слова Парсонса Total Pro Sports.

В минувшем сезоне-2023/2024 «Даллас» занял второе место в НБА, проиграв в финале команде «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.