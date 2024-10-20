«Пари НН» победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

20 октября в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялась игра Единой лиги ВТБ, в которой встретились местный «Пари НН» и московский МБА-МАИ. «Пари НН» одержал победу со счётом 71:57 (12:13, 19:22, 19:10, 21:12).

Лучшим в составе клуба «Пари НН» стал атакующий защитник Зак Наталл, набравший 16 очков, а также сделавший пять подборов и два перехвата. Кроме него, по 10 очков заработали также Неманья Джуришич и Александр Чадов.

В составе москвичей больше всех очков у разыгрывающего Макара Коновалова — 11. Также он сделал один подбор и два перехвата. Ещё один игрок МБА-МАИ, Данил Певнев, набрал 10 очков и сделал два подбора.