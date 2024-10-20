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«Пари НН» победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

«Пари НН» победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
«Пари НН» победил МБА-МАИ
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20 октября в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялась игра Единой лиги ВТБ, в которой встретились местный «Пари НН» и московский МБА-МАИ. «Пари НН» одержал победу со счётом 71:57 (12:13, 19:22, 19:10, 21:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

Лучшим в составе клуба «Пари НН» стал атакующий защитник Зак Наталл, набравший 16 очков, а также сделавший пять подборов и два перехвата. Кроме него, по 10 очков заработали также Неманья Джуришич и Александр Чадов.

В составе москвичей больше всех очков у разыгрывающего Макара Коновалова — 11. Также он сделал один подбор и два перехвата. Ещё один игрок МБА-МАИ, Данил Певнев, набрал 10 очков и сделал два подбора.

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