Евролига признала семь судейских ошибок за две минуты матча «Црвена Звезда» — «Барселона»

Евролига признала семь судейских ошибок, допущенных всего за две минуты в хаотичной развязке матча между «Црвеной Звездой» и «Барселоной». Напомним, сербский клуб в овертайме уступил гостям из Испании — 94:98.

Череда судейских ошибок пришлась на последние две минуты четвёртой четверти. Весь матч растянулся более чем на два с половиной часа – во многом из-за большого количества просмотров моментов судьями в эти последние 120 секунд четверти.

Через три дня после матча Евролига наконец выпустила заявление, в котором признала семь судейских ошибок в тот период времени. Среди ошибок отмечаются пробежка центрового «Црвены Звезды» Джоэла Боломбоя, незасчитанный фол центровому «Барселоны» Яну Веселыму, ошибочно засчитанный фол ему же, незасчитанный фол Майку Дауму, незасчитанный фол Веселыму на Боломбое и ошибка с запуском секундомера на последних секундах четверти.