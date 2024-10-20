Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге
Комментарии

34-летний американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 результативных передач в Единой лиге ВТБ. В состоявшемся сегодня, 20 октября, выездном матче с пермской «Пармой» победитель прошлого сезона ЦСКА одержал победу со счетом 95:82. Сам Уэйр набрал в игре три очка и сделал три передачи. Теперь на его счету 501 результативная передача в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 95
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмилтон - 20, Захаров - 17, Ильницкий - 14, Нэвелс - 10, Хэмм - 8, Тучков - 7, Фирсов - 4, Морозов - 2, Свинин, Халтурин, Якушин, Чебуркин
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 18, М'Бай - 14, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 8, Антонов - 6, Ухов - 5, Абдулбасиров - 5, Уэйр - 3, Курбанов - 2, Джекири - 1, Карпенко

Каспер Уэйр проводит четвёртый сезон в лиге – помимо московской команды, он также выступал за красноярский «Енисей» в сезоне-2021/2022.

В прошлом сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.

Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Парму» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android