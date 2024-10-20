Игрок ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге
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34-летний американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 результативных передач в Единой лиге ВТБ. В состоявшемся сегодня, 20 октября, выездном матче с пермской «Пармой» победитель прошлого сезона ЦСКА одержал победу со счетом 95:82. Сам Уэйр набрал в игре три очка и сделал три передачи. Теперь на его счету 501 результативная передача в Единой лиге.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 95
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмилтон - 20, Захаров - 17, Ильницкий - 14, Нэвелс - 10, Хэмм - 8, Тучков - 7, Фирсов - 4, Морозов - 2, Свинин, Халтурин, Якушин, Чебуркин
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 18, М'Бай - 14, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 8, Антонов - 6, Ухов - 5, Абдулбасиров - 5, Уэйр - 3, Курбанов - 2, Джекири - 1, Карпенко
Каспер Уэйр проводит четвёртый сезон в лиге – помимо московской команды, он также выступал за красноярский «Енисей» в сезоне-2021/2022.
В прошлом сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.
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