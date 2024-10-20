Игрок ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге

34-летний американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 результативных передач в Единой лиге ВТБ. В состоявшемся сегодня, 20 октября, выездном матче с пермской «Пармой» победитель прошлого сезона ЦСКА одержал победу со счетом 95:82. Сам Уэйр набрал в игре три очка и сделал три передачи. Теперь на его счету 501 результативная передача в Единой лиге.

Каспер Уэйр проводит четвёртый сезон в лиге – помимо московской команды, он также выступал за красноярский «Енисей» в сезоне-2021/2022.

В прошлом сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.