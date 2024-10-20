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Мэджик Джонсон выразил уверенность в Бронни Джеймсе, сравнив его с двумя баскетболистами

Мэджик Джонсон выразил уверенность в Бронни Джеймсе, сравнив его с двумя баскетболистами
Бронни Джеймс
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Легендарный баскетболист НБА Мэджик Джонсон остался доволен выступлением молодого и перспективного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса, который набрал 17 очков в предсезонном матче с «Голден Стэйт».

«Бронни Джеймс однозначно будет крутым баскетболистом. В этой игре он доказал всем, что просто так нельзя научиться такому высокому баскетбольному IQ, которым он обладает, нельзя просто так иметь такой атлетизм и соревновательный дух. При упорной работе он получит более серьёзное игровое время и добьётся места в ротации.

Бронни на верном пути, и «Лейкерс» ему помогут в реализации. Они всегда хорошо развивали молодые таланты, я видел своими глазами, как там зародилась история Алекса Карузо и Остина Ривза. Бронни следующий в очереди!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

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