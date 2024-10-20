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Форвард «Пари НН» Джуришич: в матче с МБА-МАИ мы показали характер, который принёс победу

Форвард «Пари НН» Джуришич: в матче с МБА-МАИ мы показали характер, который принёс победу
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Форвард «Пари НН» Неманья Джуришич прокомментировал победу над МБА-МАИ (71:57) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

«Во второй половине мы играли намного энергичнее, оборонялись на другом уровне, показали характер. У нас есть особенность начинать матчи медленно, нам нужно раскачаться, но потом мы набираем обороты, и, к счастью, нам удалось взять игру под контроль и победить. Мы сыграли сегодня хорошо, но не на протяжении всех 40 минут. У нас не всё получилось, но мы сделали достаточно, чтобы победить и быть довольными собой», — сказал Джуришич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Нижегородская команда одержала шесть побед в восьми встречах и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги.

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