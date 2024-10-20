Форвард «Пари НН» Джуришич: в матче с МБА-МАИ мы показали характер, который принёс победу

Форвард «Пари НН» Неманья Джуришич прокомментировал победу над МБА-МАИ (71:57) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во второй половине мы играли намного энергичнее, оборонялись на другом уровне, показали характер. У нас есть особенность начинать матчи медленно, нам нужно раскачаться, но потом мы набираем обороты, и, к счастью, нам удалось взять игру под контроль и победить. Мы сыграли сегодня хорошо, но не на протяжении всех 40 минут. У нас не всё получилось, но мы сделали достаточно, чтобы победить и быть довольными собой», — сказал Джуришич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Нижегородская команда одержала шесть побед в восьми встречах и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги.