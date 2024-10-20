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Инвесторы обеспокоены возможными убытками WNBA, несмотря на возросший интерес к лиге

Инвесторы обеспокоены возможными убытками WNBA, несмотря на возросший интерес к лиге
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Инвесторы обеспокоены возможными убытками Женской Национальной баскетбольной ассоциации, которая, несмотря на большой прогресс и возросший зрительский интерес, может понести в этом сезоне убытки в $ 40 млн. Об этом сообщает репортёр New York Post Брайан Льюис.

«В этом сезоне WNBA потеряет $ 40 млн, что немного лучше прогноза в $ 50 млн, о котором сообщали некоторые СМИ несколько месяцев назад, но всё равно это убыток. Некоторые владельцы НБА хотят большей прозрачности от комиссионера Адама Сильвера относительно того, когда они смогут увидеть какую-то отдачу от внезапно популярной WNBA. Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан общался на эту тему с Сильвером, сообщают мои источники», — написал Льюис в своей колонке.

Сообщается, что инвесторы вложили сотни миллионов в WNBA с момента её основания в 1996 году. Начиная с 2026 года WNBA получит до $ 2,2 млрд в течение 11 лет на финансирование операций, выплату зарплат игрокам и продвижение лиги. Но каждый год своего существования WNBA терпела убытки, и, скорее всего, так продолжится ещё несколько лет.

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