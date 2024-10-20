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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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Локомотив-Кубань – УНИКС, результат матча 20 октября 2024, счет 78:71, Единая лига

«Локомотив-Кубань» с разницей в семь очков победил УНИКС в матче Единой лиги
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Антон Квитковских. На его счету 16 очков, а также семь подборов и две передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 18 очков, сделал 11 подборов и три передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 24 октября сыграет в Нижнем Новгороде. УНИКС 23 октября сыграет в Перми с «Пармой».

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