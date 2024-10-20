«Локомотив-Кубань» с разницей в семь очков победил УНИКС в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Антон Квитковских. На его счету 16 очков, а также семь подборов и две передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 18 очков, сделал 11 подборов и три передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 24 октября сыграет в Нижнем Новгороде. УНИКС 23 октября сыграет в Перми с «Пармой».