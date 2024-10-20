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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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Результаты игрового дня Единой лиги 20 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 20 октября, турнирная таблица
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В воскресенье, 20 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 20 октября:

«Парма» – ЦСКА — 82:95;
«Пари Нижний Новгород» – МБА-МАИ — 71:57;
«Локомотив-Кубань» – УНИКС — 78:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 95
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмилтон - 20, Захаров - 17, Ильницкий - 14, Нэвелс - 10, Хэмм - 8, Тучков - 7, Фирсов - 4, Морозов - 2, Свинин, Халтурин, Якушин, Чебуркин
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 18, М'Бай - 14, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 8, Антонов - 6, Ухов - 5, Абдулбасиров - 5, Уэйр - 3, Курбанов - 2, Джекири - 1, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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