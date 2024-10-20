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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над МБА-МАИ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над МБА-МАИ
Сергей Козин
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Наставник «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги. Игра закончилась со счётом 71:57 в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

«Поздравляю свою команду с победой, это очень важный успех для нас. Я настраивал ребят на борьбу, на тяжёлую борьбу, и, в принципе, так и вышло.

Зная, как играет МБА и в каком стиле они действуют, в первой половине соперник смог навязать нам свою игру, а мы вышли чуть мягковатыми и не были готовы к этому. Во второй половине стали более мотивированными, добавили энергии, успели забрать несколько лёгких очков.

В третьей четверти нам также очень помогли болельщики: когда мы чуть-чуть разогнались и забили несколько мячей, их поддержка заметно подбодрила нас. В итоге нам удалось выиграть матч!» – приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

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