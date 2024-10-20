Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над МБА-МАИ

Наставник «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги. Игра закончилась со счётом 71:57 в пользу хозяев.

«Поздравляю свою команду с победой, это очень важный успех для нас. Я настраивал ребят на борьбу, на тяжёлую борьбу, и, в принципе, так и вышло.

Зная, как играет МБА и в каком стиле они действуют, в первой половине соперник смог навязать нам свою игру, а мы вышли чуть мягковатыми и не были готовы к этому. Во второй половине стали более мотивированными, добавили энергии, успели забрать несколько лёгких очков.

В третьей четверти нам также очень помогли болельщики: когда мы чуть-чуть разогнались и забили несколько мячей, их поддержка заметно подбодрила нас. В итоге нам удалось выиграть матч!» – приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.