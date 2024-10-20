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Тренер УНИКСа Перасович назвал причины проигрыша «Локомотиву-Кубань»

Тренер УНИКСа Перасович назвал причины проигрыша «Локомотиву-Кубань»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины проигрыша своей команды краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 71:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

«Локомотив-Кубань» продемонстрировал значительно лучший уровень игры по сравнению с нами. Итоговая разница в 7 очков не отражает реального положения дел, поскольку соперник лидировал на протяжении всего матча. В четвёртой четверти мы сократили разрыв до 7 очков, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

«Локо» продемонстрировал жёсткую игру в обороне, а мы действовали эгоистично и статично в нападении. У нас возникали трудности с набором очков почти всю игру, лишь за исключением последней десятиминутки. Игрокам не хватало скорости, из-за чего мы не могли забивать лёгкие мячи. В таких обстоятельствах сложно играть на выезде против команды, которая отличается своей атлетичностью», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 23 октября сыграет в Перми с «Пармой». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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