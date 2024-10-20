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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв рассказал, чего не хватило для победы над «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв рассказал, чего не хватило для победы над «Пари НН»
Василий Карасёв
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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения своей команды в выездном матче с «Пари НН» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

«В первую очередь хочу поздравить «Нижний» с отличной игрой. В третьей и четвёртой четвертях они добавили, и на сегодняшний день это закономерный результат. Это была наша четвёртая выездная игра подряд, и понятно, что после первых двух четвертей лидеры «наелись», а ребята, выходившие со скамейки, не смогли полноценно поддержать команду.

У нас было очень много потерь: в третьей четверти допустили 7 ошибок, что, конечно, неприемлемо. Мы остановились, пропали быстрые переходы и лёгкие очки, а «Пари НН» постоянно прибавлял в агрессии, как в нападении, так и в защите. В какой-то момент просто не выдержали», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

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