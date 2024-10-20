Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв рассказал, чего не хватило для победы над «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения своей команды в выездном матче с «Пари НН» в рамках Единой лиги.

«В первую очередь хочу поздравить «Нижний» с отличной игрой. В третьей и четвёртой четвертях они добавили, и на сегодняшний день это закономерный результат. Это была наша четвёртая выездная игра подряд, и понятно, что после первых двух четвертей лидеры «наелись», а ребята, выходившие со скамейки, не смогли полноценно поддержать команду.

У нас было очень много потерь: в третьей четверти допустили 7 ошибок, что, конечно, неприемлемо. Мы остановились, пропали быстрые переходы и лёгкие очки, а «Пари НН» постоянно прибавлял в агрессии, как в нападении, так и в защите. В какой-то момент просто не выдержали», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.