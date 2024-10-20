Елатонцев: УНИКС является принципиальным соперником «Локо», приятно было его обыграть

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев прокомментировал победу над УНИКСом (78:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень рад, что мы смогли продолжить нашу победную серию. И, естественно, приятно было обыграть именно УНИКС, потому что это наш принципиальный соперник.

Победили, потому что очень хорошо защищались на протяжении всей игры. В концовке немного потеряли концентрацию, но в целом мы довольны тем, как проявили себя сегодня.

Впереди нас ждёт выезд и матчи против «Пари НН» и ЦСКА. Думаю, они тоже будут непростыми, но мы ни в коем случае не планируем останавливаться. Мы хотим побеждать и дальше. Сейчас важно восстановиться, хорошо подготовиться и с новыми силами в бой», — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Локомотив-Кубань» одержал победы во всех матчах нового сезона и является единоличным лидером турнирной таблицы Единой лиги.