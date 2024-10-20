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Тренер «Локо» Ведищев рассказал о сложностях в победном матче с УНИКСом

Тренер «Локо» Ведищев рассказал о сложностях в победном матче с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о сложностях в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда победила УНИКС со счётом 78:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Квитковских - 16, Кливленд - 15, Джонсон - 13, Миллер - 10, Емченко - 9, Елатонцев - 6, Темиров - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Узинский
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 16, Акун-Пёрселл - 14, Лопатин - 7, Тэйлор - 6, Бако - 6, Лабери - 2, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов

«Очень непростой матч. В последние три минуты потеряли концентрацию и не удержали хорошую разницу. Тем не менее мы рады, потому что обыграли одного из лидеров лиги.

Такие игры выигрываются защитой. Остановить нападение УНИКСа сложно, у них много очень серьёзных игроков, они одним составом играют четвёртый сезон. Если ты не защищаешься как следует против такой команды, у тебя будут проблемы.

Наши настрой и концентрация сегодня были особенными. Команда была максимально заряжена и эмоционально готова к матчу с первой до последней… нет, до 37-й минуты. Мы играем ещё не так идеально, как хотим. Но время до плей-офф ещё есть. И мы будем стараться стать стабильнее», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 24 октября сыграет в Нижнем Новгороде. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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