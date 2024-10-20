Девон Акун-Пёрселл прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл прокомментировал выездное поражение своей команды от краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Сегодня, 20 октября, в Краснодаре «Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом со счётом 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25).

«Сегодня мы не показали свой баскетбол. «Локо» с самого начала был более агрессивен, а мы отставали на протяжении всего матча. УНИКС должен стать лучше в следующих играх», — приводит слова Девона пресс-служба УНИКСа в своих социальных сетях.

Следующую игру Единой лиги УНИКС проведёт 23 октября в Перми с местной «Пармой».