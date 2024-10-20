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Девон Акун-Пёрселл прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Девон Акун-Пёрселл прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге
Девон Акун-Пёрселл
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Форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл прокомментировал выездное поражение своей команды от краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Сегодня, 20 октября, в Краснодаре «Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом со счётом 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Квитковских - 16, Кливленд - 15, Джонсон - 13, Миллер - 10, Емченко - 9, Елатонцев - 6, Темиров - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Узинский
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 16, Акун-Пёрселл - 14, Лопатин - 7, Тэйлор - 6, Бако - 6, Лабери - 2, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов

«Сегодня мы не показали свой баскетбол. «Локо» с самого начала был более агрессивен, а мы отставали на протяжении всего матча. УНИКС должен стать лучше в следующих играх», — приводит слова Девона пресс-служба УНИКСа в своих социальных сетях.

Следующую игру Единой лиги УНИКС проведёт 23 октября в Перми с местной «Пармой».

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