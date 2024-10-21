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Паша Исмаилов рассказал о разнице между Суперлигой и Единой лигой

Паша Исмаилов рассказал о разнице между Суперлигой и Единой лигой
Паша Исмаилов
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Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов ответил на вопрос, какую разницу он ощутил между Суперлигой и Единой лигой ВТБ.

«Безусловно, разница в скорости принятия решений, в уровне контакта. Конечно, тяжелее играть как в защите, так и в нападении. В Суперлиге я тоже был одним из самых молодых, но всё же разница была не такой большой. А тут уже люди постарше, с ними немного по-другому коммуницируешь.

В плане адаптации проблем особых не было, кого-то я знал: Даню Касаткина, Глеба Шейко, Макара Коновалова, Макса Личутина, Макса Савченко. Но всё равно на них смотрел как на более опытных ребят, которые как минимум уже больше играют в Лиге ВТБ и гораздо более стабильную и взрослую игру показывают.

Те, кто постарше — Женя Валиев, Воронов Женя, Влад Трушкин и Женя Минченко — очень лояльно относились. Если ошибся, то могли подбодрить: «Соберись», однако это было в положительном ключе. Не было такого, что за ошибку как-то осаживали», — сказал Исмаилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с баскетболистом МБА-МАИ Пашей Исмаиловым на «Чемпионате».
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