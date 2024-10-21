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21-летний баскетболист Паша Исмаилов отреагировал на сравнение с Никитой Курбановым

21-летний баскетболист Паша Исмаилов отреагировал на сравнение с Никитой Курбановым
Паша Исмаилов
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Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов прокомментировал слова главного тренера московской команды Василия Карасёва относительно того, что у него есть потенциал выйти на уровень Никиты Курбанова из ЦСКА.

«Никита Курбанов — это игрок, который прошёл все сборные, играл на всевозможных уровнях, против топов Евролиги и игроков, которые были в НБА. Безусловно, он топ для российского баскетбола, и это действительно хороший вектор, к которому нужно стремиться.

Но в плане стиля игры я не совсем Никита. Он габаритнее меня, у него больше размера в защите. Мне кажется, я немного другой в нападении, ну или, по крайней мере, хотел бы по-другому играть», — сказал Исмаилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с баскетболистом МБА-МАИ Пашей Исмаиловым на «Чемпионате».
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