Форвард МБА-МАИ Исмаилов назвал любимого баскетболиста из НБА

Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал, какой игрок из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) больше всего ему импонирует.

«В детстве я смотрел больше НБА. Мне нравились игроки уровня Матча всех звёзд, у которых много изоляций. В Европе таких игроков меньше. Вот сейчас, например, в Лиге ВТБ играет Бэйкон, у которого тоже очень много изоляций. А так больше всего мне нравился Кевин Дюрант.

Хотел бы я стать как он? Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого ещё очень далеко», — сказал Исмаилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В нынешнем сезоне Исмаилов принял участие в восьми матчах Единой лиги ВТБ, в которых он набирает в среднем 4,5 очка и 4,1 подбора.

Читайте большое интервью с баскетболистом МБА-МАИ Пашей Исмаиловым на «Чемпионате».