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Паша Исмаилов объяснил, почему считает плей-офф Евролиги лучшим баскетболом

Паша Исмаилов объяснил, почему считает плей-офф Евролиги лучшим баскетболом
Паша Исмаилов
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Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов ответил на вопрос, почему считает плей-офф Евролиги лучшим баскетболом.

«Ценность каждого владения намного выше, чем, например, в НБА. Да, в Северной Америке больше атак, у них больше времени, но ценность отдельно взятой защиты в разы ниже. В Евролиге другая плотность, другое принятие решений, коммуникация в защите и нападении.

Если плей-офф Евролиги — это лучший баскетбол, то Лига ВТБ — какой баскетбол? Номер два», — сказал Исмаилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В нынешнем сезоне Исмаилов принял участие в восьми матчах Единой лиги ВТБ, в которых он набирает в среднем 4,5 очка и 4,1 подбора.

Читайте большое интервью с баскетболистом МБА-МАИ Пашей Исмаиловым на «Чемпионате».
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