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«Парма» — ЦСКА: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Парма» — ЦСКА: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 20 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Парма» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:95 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 21 очко. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 95
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмилтон - 20, Захаров - 17, Ильницкий - 14, Нэвелс - 10, Хэмм - 8, Тучков - 7, Фирсов - 4, Морозов - 2, Свинин, Халтурин, Якушин, Чебуркин
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 18, М'Бай - 14, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 8, Антонов - 6, Ухов - 5, Абдулбасиров - 5, Уэйр - 3, Курбанов - 2, Джекири - 1, Карпенко
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Новости. Баскетбол
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