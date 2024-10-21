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«Пари НН» — МБА-МАИ: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Пари НН» — МБА-МАИ: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 20 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 71:57 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал защитник Зак Наталл, набравший 16 очков. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 57
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хоменко - 9, Доукинс - 7, Шеперд - 6, Гант - 5, Бабурин - 5, Карпенков - 2, Хвостов - 1, Захаров, Зоткин
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Певнев - 10, Белоусов - 8, Воронов - 7, Зубков - 7, Касаткин - 5, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко
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