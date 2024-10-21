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«Локомотив-Кубань» — УНИКС: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» — УНИКС: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 20 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Игра завершилась со счётом 78:71 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Квитковских, набравший 16 очков и собравший семь подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
78 : 71
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Квитковских - 16, Кливленд - 15, Джонсон - 13, Миллер - 10, Емченко - 9, Елатонцев - 6, Темиров - 3, Мартюк - 2, Уэйли - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Узинский
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 16, Акун-Пёрселл - 14, Лопатин - 7, Тэйлор - 6, Бако - 6, Лабери - 2, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
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