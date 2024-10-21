«Локомотив-Кубань» — УНИКС: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 20 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Игра завершилась со счётом 78:71 в пользу домашней команды.
Отметим, что самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Квитковских, набравший 16 очков и собравший семь подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
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