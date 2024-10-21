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Энтони Эдвардс: если выиграю титул НБА, стану играть в американский футбол

Энтони Эдвардс: если выиграю титул НБА, стану играть в американский футбол
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс пошутил, что может перейти в американский футбол, в случае если завоюет титул НБА.

«Футболисты не могут начать заниматься баскетболом. Без вариантов. А я сказал своим приятелям: «Если я выиграю перстень в ближайшие три-четыре года, стану играть в американский футбол», — сказал Эдвардс во время интервью на ESPN US.

В прошлом сезоне НБА Энтони в общей сложности принял участие в 95 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Ранее Эдвардс во время эпизода сериала Starting 5 на Netflix выступил с предупреждением для североамериканской лиги по поводу своей лучшей формы в будущем.

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