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В женской НБА определился чемпион. Исход решился в овертайме пятого матча

В женской НБА определился чемпион. Исход решился в овертайме пятого матча
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Состоялся решающий пятый матч финальной серии плей-офф женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между «Нью-Йорк Либерти» и «Миннесотой Линкс».

Основное время встречи закончилось вничью (60:60), и, чтобы определить победителя, командам пришлось отыграть овертайм. В дополнительное время удачливее были спортсменки «Нью-Йорка». Итоговый счёт — 67:62, 3-2 в серии. Впервые в истории WNBA «Нью-Йорк» стал чемпионом.

Самым ценным игроком (MVP) финальной серии была признана Джонквел Джонс, выступающая за «Либерти». В пятом матче она набрала 17 очков. Также в её активе шесть подборов и одна результативная передача.

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