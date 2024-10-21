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Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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Расписание матчей Единой лиги 21 октября

Расписание матчей Единой лиги 21 октября
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Сегодня, 21 октября, в календаре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание матчей Единой лиги 21 октября:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет «Локомотив-Кубань». Краснодарцы являются единственной командой, одержавшей победы во всех матчах на старте сезона (восемь из восьми).

«Зенит» сейчас занимает четвёртую позицию (пять побед – два поражения), а «Уралмаш» – седьмую (три победы – четыре поражения).

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