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Мэджик Джонсон назвал трёх игроков, изменивших современную НБА

Мэджик Джонсон назвал трёх игроков, изменивших современную НБА
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Легенда НБА Мэджик Джонсон назвал трёх баскетболистов, которые, по его мнению, сыграли важную роль в изменении сегодняшней игры.

«Посмотрел я интервью Куинси Оливари (баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») после игры с «Уорриорз», где он набрал 22 очка. После матча он прослезился, рассказывая о встрече со своим кумиром Стефом Карри. Он упомянул, что спал в его футболке каждую ночь. Это было мощно и по-настоящему тронуло меня! Каждый должен посмотреть его ещё раз, когда будет такая возможность. Нас с Ларри Бёрдом часто хвалят за то, что мы помогли изменить игру, но Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант сыграли важную роль в том, чтобы изменить игру сегодня!» – написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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