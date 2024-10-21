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Единая лига назвала символическую пятёрку недели с одним россиянином

Единая лига назвала символическую пятёрку недели с одним россиянином
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В ней оказался один российский спортсмен и четыре иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);
Калеб Агада («Автодор»);
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Зак Наталл («Пари Нижний Новгород»);
Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет «Локомотив-Кубань». Краснодарцы являются единственной командой, одержавшей победы во всех матчах на старте сезона (восемь из восьми).

Второе место занимает московский ЦСКА (шесть побед — одно поражение). А топ-3 замыкает «Нижний Новгород» (шесть побед — два поражения).

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