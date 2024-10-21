Звезда НБА с голым торсом в компании трёх девушек поздравил американского рэпера 50 Cent

Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поздравил известного рэпера Кёртиса Джеймса Джексона, известного как 50 Cent, с предстоящей серией концертов в Лас-Вегасе (США).

«Эй, брат, как дела? Хотел поздравить тебя с концертной резиденцией в Вегасе. Ты всегда выражал мне любовь, поэтому хочу ответить тебе взаимностью. Я ценю это. Мои поздравления, это большой успех.

Сейчас четыре утра, и я только что вернулся из клуба, но мне нужно убедиться, что я проявил любовь к своему приятелю», — сказал Халибёртон. Вместе с Тайризом на видео были его подруга Джейд Джонс и ещё две девушки.

Халибёртон в компании трёх девушек поздравил рэпера 50 Cent: