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Звезда НБА с голым торсом в компании трёх девушек поздравил американского рэпера 50 Cent

Звезда НБА с голым торсом в компании трёх девушек поздравил американского рэпера 50 Cent
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Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поздравил известного рэпера Кёртиса Джеймса Джексона, известного как 50 Cent, с предстоящей серией концертов в Лас-Вегасе (США).

«Эй, брат, как дела? Хотел поздравить тебя с концертной резиденцией в Вегасе. Ты всегда выражал мне любовь, поэтому хочу ответить тебе взаимностью. Я ценю это. Мои поздравления, это большой успех.

Сейчас четыре утра, и я только что вернулся из клуба, но мне нужно убедиться, что я проявил любовь к своему приятелю», — сказал Халибёртон. Вместе с Тайризом на видео были его подруга Джейд Джонс и ещё две девушки.

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Халибёртон в компании трёх девушек поздравил рэпера 50 Cent:

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