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Певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой
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Певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Соответствующее заявление появилось на портале судебных участков мировых судей города Москвы. Согласно правилам, обоим дали время на раздумье своего решения.

Седокова была замужем за Тиммой с 2020 года. У них нет общих детей в браке. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин.

В Российской Федерации Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Латвийский баскетболист также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — семь очков и 3,4 подбора.

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