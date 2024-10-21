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Журналист ответил на вопрос о возможном допуске россиянина Егора Дёмина к матчам NCAA

Журналист ответил на вопрос о возможном допуске россиянина Егора Дёмина к матчам NCAA
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Журналист Робби МакКомбс ответил на вопрос о возможном допуске российского баскетболиста университета Бригама Янга Егора Дёмина к матчам американской студенческой лиги NCAA.

В одном из материалов Джонатана Гивони — известного драфт-аналитика и эксперта по молодым игрокам, Егор Дёмин является третьим лучшим иностранным игроком в предстоящем сезоне NCAA. Один из пользователей социальной сети X (ранее Twitter) под этой статьёй спросил: «Это круто, но Егор сможет играть?»

Этот вопрос задан в связи с недавними новостями, что NCAA ведёт расследование в отношении российского баскетболиста Дёмина в связи с легитимностью участия иностранных игроков в студенческом баскетболе. На что журналист Робби МакКомбс ему ответил: «Да, всё должно быть хорошо».

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