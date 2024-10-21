Тренер-дебютант — лучший наставник в Единой лиге по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 21 октября, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего действующего тренера в Единой лиге ВТБ сезона-2024/2025. По итогам голосования лучшим тренером был признан Сергей Козин, работающий в «Пари Нижнем Новгороде». В тройку также вошли Велимир Перасович (УНИКС) и Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Лучший тренер Единой лиги. Результаты голосования «Чемпионата».

1. Сергей Козин.

2. Велимир Перасович.

3. Хавьер Паскуаль.

4. Евгений Пашутин.

5. Андрей Ведищев.

6. Ростислав Вергун.

7. Василий Карасёв.

8. Фотис Такианос.

9. Йовица Арсич.

10. Миленко Богичевич.

11. Дражен Анзулович.

12. Андреас Пистиолис.