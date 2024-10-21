«Это будет жёсткая встреча». Хавьер Паскуаль — о предстоящем матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.

«Во-первых, мы будем играть в гостях на стадионе, где в прошлом сезоне нам было проблематично победить. «Уралмаш» входит в шестёрку лучших команд турнира, и мы знаем, что играть там будет очень сложно. Но, с другой стороны, мы считаем, что готовы к этому матчу.

Нам нужно улучшать игру на обеих половинах площадки, в защите и в нападении. Но, конечно, это будет жёсткая, трудная встреча, мы должны играть с полной энергией, чтобы победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Российские баскетболисты за рубежом: